В Манском районе сироты получили непригодное для жизни жилье

В Красноярском крае продолжается чреда скандалов с жильем для детей-сирот. На этот раз факт халатности чиновников вскрылся в Манском районе. В поселке Первоманске трое молодых людей получили непригодные для жизни квартиры.

«В период с 2006 года должностные лица администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края в нарушение действующего законодательства недобросовестно и небрежно отнеслись к службе и не приняли надлежащих мер к обеспечению сохранности квартиры в поселке Первоманске, принадлежащей на правах собственности троим детям-сиротам, до момента достижения ими совершеннолетия», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Жить в этих квартирах без капремонта невозможно. Это нарушает законные права троих детей-сирот. По факту халатности должностных лиц администрации Первоманского сельсовета Манского района возбуждено уголовное дело.

Напомним, что за последние месяцы Следственный комитет сообщил о махинациях с жильем, предназначенным сиротам, в Ачинском, Балахтинском и Емельяновском районах.