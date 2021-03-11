11 марта
Красноярск
погода -3 °C
74.04
 
€ 87.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Манском районе сироты получили непригодное для жизни жилье

Главная Происшествия
Красноярск
10:22 11 Марта 2021
квартиры, сироты, жилье, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае продолжается чреда скандалов с жильем для детей-сирот. На этот раз факт халатности чиновников вскрылся в Манском районе. В поселке Первоманске трое молодых людей получили непригодные для жизни квартиры.

«В период с 2006 года должностные лица администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края в нарушение действующего законодательства недобросовестно и небрежно отнеслись к службе и не приняли надлежащих мер к обеспечению сохранности квартиры в поселке Первоманске, принадлежащей на правах собственности троим детям-сиротам, до момента достижения ими совершеннолетия», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Жить в этих квартирах без капремонта невозможно. Это нарушает законные права троих детей-сирот. По факту халатности должностных лиц администрации Первоманского сельсовета Манского района возбуждено уголовное дело.

Напомним, что за последние месяцы Следственный комитет сообщил о махинациях с жильем, предназначенным сиротам, в Ачинском, Балахтинском и Емельяновском районах.

 

 

 

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске родителей будут судить за истязания и оставление в опасности дочерей

В Красноярске родителей будут судить за истязания и оставление в опасности дочерей

10 Марта 2021 г.
Две девочки сбежали из дома
Новости Красноярска: В Красноярске подсудимый пытался пронести в суд сигнальную ракету

В Красноярске подсудимый пытался пронести в суд сигнальную ракету

9 Марта 2021 г.
Устройство изъяли сотрудники службы судебных приставов
Новости Красноярска: В Мотыгинском районе в результате несчастного случая погиб ребенок

В Мотыгинском районе в результате несчастного случая погиб ребенок

7 Марта 2021 г.
Мальчик задохнулся в сугробе
Новости Красноярска: Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

6 Марта 2021 г.
Его поместили под домашний арест
Новости Красноярска: Глава Роспотребнадзора проконтролирует борьбу с иерсиниозом в Красноярске

Глава Роспотребнадзора проконтролирует борьбу с иерсиниозом в Красноярске

6 Марта 2021 г.
Из оборота изъяли более 1,3 тонн овощей
Новости Красноярска: В Ачинске случилось смертельное ДТП

В Ачинске случилось смертельное ДТП

5 Марта 2021 г.
Трагедия произошла накануне
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы скупают автомобили в автосалонах

Красноярцы скупают автомобили в автосалонах

11 Марта 2021 г.
В шоу-румах почти нет машин
Новости Красноярска: Хоккейный триллер в Хабаровске закончился поражением «Енисея»

Хоккейный триллер в Хабаровске закончился поражением «Енисея»

10 Марта 2021 г.
Красноярцы рискуют не попасть в главный матч сезона
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт отмечает рекордный рост использования дистанционных сервисов

Красноярскэнергосбыт отмечает рекордный рост использования дистанционных сервисов

11 Марта 2021 г.
Спрос на дистанционные сервисы побил все рекорды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru