В Красноярске родителей будут судить за истязания и оставление в опасности дочерей

Семейную пару в Красноярске будут судить за истязания детей и оставление их в опасности. В краевой прокуратуре сообщили, что с июля 2019 года по май 2020 года отец бил 13-летнюю дочку, в итоге она сбежала из дома. Девочка устроилась на работу и стала жить отдельно.

За младшей 10-летней девочкой родители не следили. Ее надолго оставляли одну, в итоге и она ушла из дома. На улице она познакомились с чужими людьми и осталась у них ночевать. В доме, где приютили ребенка, случился пожар: девочка погибла.