В Красноярске подсудимый пытался пронести в суд сигнальную ракету

В здание суда Свердловского района красноярец пытался пронести сигнальную ракету. Мужчина проходил подсудимым по уголовному делу о краже. Устройство на выходе в зал судебных заседаний у него обнаружили сотрудники службы судебных приставов.

«На входе в здание суда сотрудник ГУФССП России по Красноярскому краю, выполняя свои должностные обязанности, потребовал выложить все металлические, запрещенные и представляющие угрозу окружающим предметы. Посетитель заявил об их отсутствии, однако металлодетектором было установлено наличие металлического предмета в кармане куртки — двухзарядного пускового устройства «Сигнал охотника», - сообщили в пресс-центре Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

С какой целью подсудимый прихватил с собой ракетницу, не уточняется. Теперь в отношении него составлен еще и административный протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».