В Мотыгинском районе в результате несчастного случая погиб ребенок

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали о гибели 11-летнего ребенка, который задохнулся в сугробе во время игры. Трагедия случилась накануне, 6 марта.

Предварительно установлено, что бабушка мальчика ушла из дома по делам, а сам ребенок отправился на прогулку на улицу. Он прыгал в сугробы с крыши сарая.

«Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз, не смог самостоятельно выбраться из-под толщи снега и задохнулся», - сообщается на сайте Следкома

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося и полная картина трагедии. Однако уже возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности малолетнему»).