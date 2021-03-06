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Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

Главная Происшествия
Красноярск
14:48 6 Марта 2021
благоустройство, уголовное, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководитель одной из управляющих компаний Красноярска стал фигурантом уголовного дела. Оно расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, в прошлом году глава компании заключил договор с администрацией Свердловского района на предоставление субсидии из муниципального бюджета на возмещение затрат, связанных с благоустройством дворов. Затем он заключил договор с подрядчиком на выполнение этих работ на сумму около 4 млн руб.

«Указанные в договоре работы были выполнены в полном объеме, однако оплата за их выполнение не была произведена.  После этого подозреваемый предоставил в администрацию Свердловского района г. Красноярска поддельное платежное поручение о переводе на расчетный счет подрядной организации денежных средств, что послужило основанием для получения субсидии на 3,5 млн руб. Похищенными денежными средствами руководитель УК в дальнейшем распорядился по своему усмотрению», - говорится о дальнейшем развитии событий в сообщении краевого главка полиции.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю

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