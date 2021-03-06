8 марта
Красноярск
погода -11 °C
74.43
 
€ 88.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава Роспотребнадзора проконтролирует борьбу с иерсиниозом в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
11:06 6 Марта 2021
роспотребнадзор, школьники, отравление
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ликвидацию вспышки иерсиниоза в Красноярске. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, краевое управление службы при получении информации о первых случаях заболевания приступило к эпидемиологическому расследованию. В этой работе участвует референс-центр по мониторингу за иерсиниозами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии.

Как писали Sibnovosti.ru, в Красноярске заразилось более 100 детей. Все они ели в школьных столовых блюда из овощей.

«Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции. Установлено, что поставщиком овощной продукции, которая поставлялась централизованно в образовательные учреждения города, является ООО «Респект». Организацию питания в школах, где выявлены заболевшие, осуществляет ООО «Развитие», - сообщил Роспотребнадзор.

По материалам ведомства полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Мотыгинском районе в результате несчастного случая погиб ребенок

В Мотыгинском районе в результате несчастного случая погиб ребенок

7 Марта 2021 г.
Мальчик задохнулся в сугробе
Новости Красноярска: Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

6 Марта 2021 г.
Его поместили под домашний арест
Новости Красноярска: В Ачинске случилось смертельное ДТП

В Ачинске случилось смертельное ДТП

5 Марта 2021 г.
Трагедия произошла накануне
Новости Красноярска: В Красноярске запрещено приготовление блюд из овощей без термической обработки

В Красноярске запрещено приготовление блюд из овощей без термической обработки

5 Марта 2021 г.
Состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии
Новости Красноярска: В Красноярске возросла угроза подтопления домов и дорог из-за обилия снега

В Красноярске возросла угроза подтопления домов и дорог из-за обилия снега

5 Марта 2021 г.
Об этом предупреждает администрация
Новости Красноярска: В Красноярском крае закрыт сезон зимней охоты. Браконьерам это не мешает

В Красноярском крае закрыт сезон зимней охоты. Браконьерам это не мешает

4 Марта 2021 г.
В лесах запрещено находиться с оружием
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сборная России по регби успешно стартовала в новом чемпионате Европы

Сборная России по регби успешно стартовала в новом чемпионате Европы

7 Марта 2021 г.
Все очки для «медведей» набрал красноярец Рамиль Гайсин
Новости Красноярска: Сводный отряд полицейских вернулся с Северного Кавказа

Сводный отряд полицейских вернулся с Северного Кавказа

7 Марта 2021 г.
Красноярцы полгода несли службу в Чечне
Новости Красноярска: С начала 2021 года в краевом центре стерилизовали 463 собаки

С начала 2021 года в краевом центре стерилизовали 463 собаки

5 Марта 2021 г.
Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru