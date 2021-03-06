Глава Роспотребнадзора проконтролирует борьбу с иерсиниозом в Красноярске

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ликвидацию вспышки иерсиниоза в Красноярске. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, краевое управление службы при получении информации о первых случаях заболевания приступило к эпидемиологическому расследованию. В этой работе участвует референс-центр по мониторингу за иерсиниозами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии.

Как писали Sibnovosti.ru, в Красноярске заразилось более 100 детей. Все они ели в школьных столовых блюда из овощей.

«Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции. Установлено, что поставщиком овощной продукции, которая поставлялась централизованно в образовательные учреждения города, является ООО «Респект». Организацию питания в школах, где выявлены заболевшие, осуществляет ООО «Развитие», - сообщил Роспотребнадзор.

По материалам ведомства полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).