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В Красноярском крае закрыт сезон зимней охоты. Браконьерам это не мешает

Главная Происшествия
Красноярск
10:30 4 Марта 2021
охотник, запрет, браконьер, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жители Красноярского края нарушают запрет на охоту. Осенне-зимний охотничий сезон в регионе официально завершен. Несмотря на это, инспекторы выявляют факты незаконной добычи копытных.

За последнюю неделю установлено шесть случаев браконьерства. Охотники незаконно убили 14 сибирских косуль. Один факт выявлен на территории заказника «Большемуртинский», где охота в принципе запрещена.

«Большую работу мы проводим для охраны и защиты животных в лесах. Сейчас для них самый сложный период жизни в сибирских условиях: при глубокоснежье копытные очень уязвимы. Мы продолжим рейды в охотугодьях, чтобы предотвратить подобные случаи браконьерства», – рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.

Браконьерам грозит уголовная ответственность. Охотинспекторы Минэкологии регулярно проводят рейды в лесах. Только за февраль состоялось около 400 проверок. Специалисты выявили более 40 нарушений и направили материалы в суды для лишения права охоты.

 

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