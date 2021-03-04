На работу поставщика зараженных овощей в школы Красноярска наложен временный запрет

Роспотребнадзор сообщил о ходе санитарно-эпидемиологического расследования после массовых отравлений в школьных столовых.

На предприятии, которое производило и поставляло в образовательные учреждения зараженные овощи, обнаружены многочисленные нарушения. Среди прочего инспекторы нашли на складах грызунов.

«Не проведены мероприятия по защите производственных помещений от проникновения грызунов; не проводится мойка и дезинфекция складских и производственных помещений; не обеспечены условия хранения (влажность, температура) продукции, своевременная переборка овощной продукции и др.», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По итогам проверки на деятельность сельхозпредприятия наложен временный запрет в связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью людей.

Напомним, что в период с 17 февраля по 2 марта в 25 школах Красноярска после обедов в школьных столовых отравились дети. Следственный комитет сообщает о 91 пострадавшем ребенке, 46 детей госпитализированы в инфекционную больницу с иерсиниозной инфекцией.