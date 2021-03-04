4 марта
Красноярск
погода -14 °C
73.52
 
€ 88.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На работу поставщика зараженных овощей в школы Красноярска наложен временный запрет

Главная Происшествия
Красноярск
09:02 4 Марта 2021
поставки, отравление, школьники, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Роспотребнадзор сообщил о ходе санитарно-эпидемиологического расследования после массовых отравлений в школьных столовых.

На предприятии, которое производило и поставляло в образовательные учреждения зараженные овощи, обнаружены многочисленные нарушения. Среди прочего инспекторы нашли на складах грызунов.

«Не проведены мероприятия по защите производственных помещений от проникновения грызунов; не проводится мойка и дезинфекция складских и производственных помещений; не обеспечены условия хранения (влажность, температура) продукции, своевременная переборка овощной продукции и др.», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По итогам проверки на деятельность сельхозпредприятия наложен временный запрет в связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью людей.

Напомним, что в период с 17 февраля по 2 марта в 25 школах Красноярска после обедов в школьных столовых отравились дети. Следственный комитет сообщает о 91 пострадавшем ребенке, 46 детей госпитализированы в инфекционную больницу с иерсиниозной инфекцией.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске после массового отравления школьников возбуждено уголовное дело

В Красноярске после массового отравления школьников возбуждено уголовное дело

3 Марта 2021 г.
Отравился 91 ребенок
Новости Красноярска: Житель Дивногорска самостоятельно выращивал запрещенные растения

Житель Дивногорска самостоятельно выращивал запрещенные растения

2 Марта 2021 г.
Он организовал наркоплантацию в гаражном боксе
Новости Красноярска: В краевом центре задержали автопьяницу-рецидивиста

В краевом центре задержали автопьяницу-рецидивиста

2 Марта 2021 г.
Теперь мужчине светит реальное лишение свободы
Новости Красноярска: В Красноярске задержали организаторов и участников порнобизнеса

В Красноярске задержали организаторов и участников порнобизнеса

2 Марта 2021 г.
Организаторы получали по 5 млн в месяц, доход участников – полмиллиона в месяц
Новости Красноярска: В деле чиновницы мэрии Ирины Тюриной и депутатов Козина и Азаренко появился новый эпизод

В деле чиновницы мэрии Ирины Тюриной и депутатов Козина и Азаренко появился новый эпизод

2 Марта 2021 г.
Силовики узнали о новой взятке в 300 тысяч рублей
Новости Красноярска: Турок заказал убийство своей жены в Железногорске

Турок заказал убийство своей жены в Железногорске

2 Марта 2021 г.
Он хотел отмстить женщине за то, что увезла детей в Россию
Новости компаний
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае закрыт сезон зимней охоты. Браконьерам это не мешает

В Красноярском крае закрыт сезон зимней охоты. Браконьерам это не мешает

4 Марта 2021 г.
В лесах запрещено находиться с оружием
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» уступил в Санкт-Петербурге

Волейбольный «Енисей» уступил в Санкт-Петербурге

28 Февраля 2021 г.
Красноярцам осталось провести один матч в регулярном первенстве Суперлиги
Новости Красноярска: В частный сектор Минусинска проведут водопровод

В частный сектор Минусинска проведут водопровод

28 Февраля 2021 г.
Работы займут два года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru