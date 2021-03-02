Житель Дивногорска самостоятельно выращивал запрещенные растения

Полицейские Дивногорска задержали 30-летнего местного жителя, который самостоятельно выращивал растения, из которых можно изготавливать наркотические вещества. Стражи порядка установили, что ранее судимый мужчина организовал нарколабораторию в гаражном боксе, там он сделал теплицу, в которой росла конопля.

В ходе обысков у него было обнаружено и изъято 287 кустов наркотического растения и оборудование для культивации, а также удобрения.

В настоящее время злоумышленник задержан и находится под подпиской о невыезде. В отношении него было заведено уголовное дело и теперь ему грозит до 2 лет лишение свободы, так как он проходит по 231 статье УК РФ, а именно» – Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства»