2 марта
Красноярск
погода -12 °C
74.58
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Дивногорска самостоятельно выращивал запрещенные растения

Главная Происшествия
Красноярск
10:52 2 Марта 2021
в красноярском крае, наркотики, полиция, арест, суд, срок
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Полицейские Дивногорска задержали 30-летнего местного жителя, который самостоятельно выращивал растения, из которых можно изготавливать наркотические вещества. Стражи порядка установили, что ранее судимый мужчина организовал нарколабораторию в гаражном боксе, там он сделал теплицу, в которой росла конопля.

В ходе обысков у него было обнаружено и изъято 287 кустов наркотического растения и оборудование для культивации, а также удобрения.  

В настоящее время злоумышленник задержан и находится под подпиской о невыезде. В отношении него было заведено уголовное дело и теперь ему грозит до 2 лет лишение свободы, так как он проходит по 231 статье УК РФ, а именно» – Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства»  

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевом центре задержали автопьяницу-рецидивиста

В краевом центре задержали автопьяницу-рецидивиста

2 Марта 2021 г.
Теперь мужчине светит реальное лишение свободы
Новости Красноярска: В Красноярске задержали организаторов и участников порнобизнеса

В Красноярске задержали организаторов и участников порнобизнеса

2 Марта 2021 г.
Организаторы получали по 5 млн в месяц, доход участников – полмиллиона в месяц
Новости Красноярска: В деле чиновницы мэрии Ирины Тюриной и депутатов Козина и Азаренко появился новый эпизод

В деле чиновницы мэрии Ирины Тюриной и депутатов Козина и Азаренко появился новый эпизод

2 Марта 2021 г.
Силовики узнали о новой взятке в 300 тысяч рублей
Новости Красноярска: Турок заказал убийство своей жены в Железногорске

Турок заказал убийство своей жены в Железногорске

2 Марта 2021 г.
Он хотел отмстить женщине за то, что увезла детей в Россию
Новости Красноярска: Три десятка черных кредиторов нашли в крае за прошлый год

Три десятка черных кредиторов нашли в крае за прошлый год

1 Марта 2021 г.
Плюс одна финансовая пирамида
Новости Красноярска: На правобережье произошел конфликт со стрельбой

На правобережье произошел конфликт со стрельбой

27 Февраля 2021 г.
Злоумышленник использовал травматический пистолет
Новости компаний
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Лекция по брендингу от компании ЭФКО: как Красноярцы смогли найти в себе зверя

Лекция по брендингу от компании ЭФКО: как Красноярцы смогли найти в себе зверя

2 Марта 2021 г.
ЭКФО поделились инструментами работы в брендинге
Новости Красноярска: Мобильные центры занятости запланировали на март 45 выездов в населенные пункты Красноярского края

Мобильные центры занятости запланировали на март 45 выездов в населенные пункты Красноярского края

2 Марта 2021 г.
Ближайший выезд состоится 3 марта
Новости Красноярска: Власти Ачинска решили продлить голосование по выбору объекта благоустройства

Власти Ачинска решили продлить голосование по выбору объекта благоустройства

28 Февраля 2021 г.
Причиной стала низкая активность горожан
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru