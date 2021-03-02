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В краевом центре задержали автопьяницу-рецидивиста

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Красноярск
10:36 2 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Дорожные полицейские задержали автолюбителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Информацию об опасном нарушителе сообщили неравнодушные граждане на телефон «Синей линии».

Экипаж ДПС остановил машину «Жигули» на улице Демьяна Бедного, за рулем автомобиля был 33-летний красноярец, у которого были признаки алкогольного опьянения. Результат алкотестера 0,61 мг/л. Нарушитель признался стражам порядка, что выпивал пиво.

Вместе с тем, его ранее лишали водительских прав. В 2018 году на 20 месяцев, тогда он отказался от медицинского освидетельствования. Затем, в 2020 году, он был пойман в пьяным за рулем. Было заведено уголовное дело и суд лишил его прав на 2 года.   

Теперь на любителя пьяной езды возбуждено 2 уголовное дело, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде и ему грозит реальное лишение свободы на срок до 2 лет.

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