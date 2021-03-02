2 марта
Красноярск
погода -12 °C
74.58
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске задержали организаторов и участников порнобизнеса

Главная Происшествия
Красноярск
09:20 2 Марта 2021
задержание, преступление, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Москве и Красноярске задержаны организаторы и участники порнобизнеса. В течение года в городах работали студии, организованные 33-летним мужчиной. В бизнесе по распространению и демонстрации порнографических материалов через интернет были задействованы восемь человек. Они вовлекли в преступную деятельность 28 женщин в Красноярске, которые на квартирах-студиях демонстрировали свои обнаженные тела и вели трансляцию в видео-чатах.

«Для обеспечения беспрерывной деятельности преступного сообщества, контроля и координации действий, входящих в его состав организованных групп, были привлечены участники и другие лица, которые осуществляли поиск и подбор персонала, проведение собеседований, подробных инструктажей, ознакомление с помещениями, используемыми для проведения трансляций, непосредственный контроль за персоналом – тренинги, обучение, учет рабочего времени, техническое сопровождение преступной деятельности», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Преступный бизнес приносил организаторам доход в 5 млн рублей ежемесячно, участники получали более полумиллиона в месяц. Во время обысков полицейские изъяли более 13 млн рублей и 41 тысячу долларов, банковские карты и электронные носители информации.

В отношении лидеров красноярской и московской групп возбуждены уголовные дела за «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель Дивногорска самостоятельно выращивал запрещенные растения

Житель Дивногорска самостоятельно выращивал запрещенные растения

2 Марта 2021 г.
Он организовал наркоплантацию в гаражном боксе
Новости Красноярска: В краевом центре задержали автопьяницу-рецидивиста

В краевом центре задержали автопьяницу-рецидивиста

2 Марта 2021 г.
Теперь мужчине светит реальное лишение свободы
Новости Красноярска: В деле чиновницы мэрии Ирины Тюриной и депутатов Козина и Азаренко появился новый эпизод

В деле чиновницы мэрии Ирины Тюриной и депутатов Козина и Азаренко появился новый эпизод

2 Марта 2021 г.
Силовики узнали о новой взятке в 300 тысяч рублей
Новости Красноярска: Турок заказал убийство своей жены в Железногорске

Турок заказал убийство своей жены в Железногорске

2 Марта 2021 г.
Он хотел отмстить женщине за то, что увезла детей в Россию
Новости Красноярска: Три десятка черных кредиторов нашли в крае за прошлый год

Три десятка черных кредиторов нашли в крае за прошлый год

1 Марта 2021 г.
Плюс одна финансовая пирамида
Новости Красноярска: На правобережье произошел конфликт со стрельбой

На правобережье произошел конфликт со стрельбой

27 Февраля 2021 г.
Злоумышленник использовал травматический пистолет
Новости компаний
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Власти Ачинска решили продлить голосование по выбору объекта благоустройства

Власти Ачинска решили продлить голосование по выбору объекта благоустройства

28 Февраля 2021 г.
Причиной стала низкая активность горожан
Новости Красноярска: Дорожные службы отчитываются о рекордных объемах вывезенного с дорог снега

Дорожные службы отчитываются о рекордных объемах вывезенного с дорог снега

2 Марта 2021 г.
Водители продолжают жаловаться на нечищеные дороги
Новости Красноярска: Олег Романцев прокомментировал прошедшую операцию на сердце

Олег Романцев прокомментировал прошедшую операцию на сердце

2 Марта 2021 г.
Известный тренер перенес инфаркт
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru