В Красноярске задержали организаторов и участников порнобизнеса

В Москве и Красноярске задержаны организаторы и участники порнобизнеса. В течение года в городах работали студии, организованные 33-летним мужчиной. В бизнесе по распространению и демонстрации порнографических материалов через интернет были задействованы восемь человек. Они вовлекли в преступную деятельность 28 женщин в Красноярске, которые на квартирах-студиях демонстрировали свои обнаженные тела и вели трансляцию в видео-чатах.

«Для обеспечения беспрерывной деятельности преступного сообщества, контроля и координации действий, входящих в его состав организованных групп, были привлечены участники и другие лица, которые осуществляли поиск и подбор персонала, проведение собеседований, подробных инструктажей, ознакомление с помещениями, используемыми для проведения трансляций, непосредственный контроль за персоналом – тренинги, обучение, учет рабочего времени, техническое сопровождение преступной деятельности», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Преступный бизнес приносил организаторам доход в 5 млн рублей ежемесячно, участники получали более полумиллиона в месяц. Во время обысков полицейские изъяли более 13 млн рублей и 41 тысячу долларов, банковские карты и электронные носители информации.

В отношении лидеров красноярской и московской групп возбуждены уголовные дела за «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.