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Турок заказал убийство своей жены в Железногорске

Главная Происшествия
Красноярск
08:34 2 Марта 2021
убийство, покушение, железногорск, турция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи раскрыли покушение на заказное убийство. В Следственном комитете сообщили, что 17 февраля около детского сада в Железногорске на женщину напали трое мужчин, один из них ранил ее ножом.

Женщина выжила и успела рассказать полицейским, что к преступлению может быть причастен ее муж – гражданин Турции. Выяснилось, что еще в декабре он заказал убийство бывшей жены. Скорее всего, мотивом стала месть – он хотел наказать жену за то, что увезла детей в Россию. Для реализации преступного плана он нанял трех мужчин: 39-летнего россиянина, а также двух молодых казахов. В зависимости от роли каждому предназначалось от 10 до 30 тысяч долларов за убийство женщины. Мужчины проникли в Железногорск и выследили свою жертву.

«17 февраля 2021 года в утреннее время, мужчины, заранее распределив между собой роли, подъехали к зданию детского сада, дождались, пока женщина отведет детей, и после этого один из мужчин ударил ее ножом. Злоумышленники избавились от орудия преступления, выбросив нож в снег, после чего сразу же выехали в Красноярск, а оттуда на самолете прибыли в Москву, где в аэропорту Домодедово при попытке вылететь за границу были задержаны сотрудниками полиции», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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