Три десятка черных кредиторов нашли в крае за прошлый год

30 черных кредиторов нашли в Красноярском крае в 2020 году. Такие данные представили специалисты Сибирского ГУ Банка России.

«Основной схемой нелегалов в минувшем году в крае стала незаконная выдача займов. В большинстве случаев черные кредиторы маскировались под микрофинансовые организации или ломбарды. Формат работы оставался прежним – займы незаконно выдавали в офисах», - рассказали аналитики.

Также в прошлом году в крае была выявлена одна финансовая пирамида. В основном мошенники действуют в интернете.

«Многие предложения мошенников были связаны с вложениями в криптовалюты и другие якобы высокодоходные инвестиционные проекты. Обращаю внимание, что основными признаками финансовых пирамид являются высокая гарантированная доходность и побуждение вступивших в проект на привлечение новых участников», - рассказал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Он также напомнил о необходимости проверять участника финансового рынка до сделки или любых отношений с ним в реестрах и справочниках Банка России. Это можно сделать на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ-онлайн».