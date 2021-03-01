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Три десятка черных кредиторов нашли в крае за прошлый год

Главная Происшествия
Красноярск
13:26 1 Марта 2021
мошенники, деньги, кредиты, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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30 черных кредиторов нашли в Красноярском крае в 2020 году. Такие данные представили специалисты Сибирского ГУ Банка России.

«Основной схемой нелегалов в минувшем году в крае стала незаконная выдача займов. В большинстве случаев черные кредиторы маскировались под микрофинансовые организации или ломбарды. Формат работы оставался прежним – займы незаконно выдавали в офисах», - рассказали аналитики.

Также в прошлом году в крае была выявлена одна финансовая пирамида. В основном мошенники действуют в интернете.

«Многие предложения мошенников были связаны с вложениями в криптовалюты и другие якобы высокодоходные инвестиционные проекты. Обращаю внимание, что основными признаками финансовых пирамид являются высокая гарантированная доходность и побуждение вступивших в проект на привлечение новых участников», - рассказал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Он также напомнил о необходимости проверять участника финансового рынка до сделки или любых отношений с ним в реестрах и справочниках Банка России. Это можно сделать на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ-онлайн».

 

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