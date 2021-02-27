На правобережье произошел конфликт со стрельбой

Накануне в Ленинском районе краевого центра мужчина расстрелял двух человек из травматического оружия.

В полицию поступило сообщение, что неустановленный злоумышленник в ходе конфликта выстрелил в двух мужчин 1970 и 1978 годов рождения. Потерпевшие были госпитализированы с травмами, а стрелявший скрылся с места происшествия.

Оперативники и следователи при поддержке бойцов спецназа Росгвардии провели обыски у возможных причастных к конфликту. У них было изъято травматическое оружие. В настоящее время личность стрелявшего установлена, ведется розыск.