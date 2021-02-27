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Накануне около поселка Кедровый случилось смертельное ДТП

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Красноярск
12:21 27 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Вчера, 26 февраля, около 21:00 на загородной трассе в районе поселка Кедровый случилось ДТП со смертельным исходом. Установлено, что машина ВАЗ-21099 на большой скорости влетела в груженную фуру FUSO. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

На место происшествия приехали дорожные полицейские и пожарные. Движение было затруднено.

Вместе с тем, известно, что в аварии участвовало три транспортных происшествия – еще был КамАЗ. В настоящее время инспекторы выясняют полную картину и причины случившегося.

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