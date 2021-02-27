Накануне около поселка Кедровый случилось смертельное ДТП

Вчера, 26 февраля, около 21:00 на загородной трассе в районе поселка Кедровый случилось ДТП со смертельным исходом. Установлено, что машина ВАЗ-21099 на большой скорости влетела в груженную фуру FUSO. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

На место происшествия приехали дорожные полицейские и пожарные. Движение было затруднено.

Вместе с тем, известно, что в аварии участвовало три транспортных происшествия – еще был КамАЗ. В настоящее время инспекторы выясняют полную картину и причины случившегося.