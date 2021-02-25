25 февраля
Красноярск
погода -9 °C
73.75
 
€ 89.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Экс-министр лесного хозяйства края получил еще одно уголовное дело

Главная Происшествия
Красноярск
13:44 25 Февраля 2021
мошенничество, взятка, министр, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Экс-министр лесного хозяйства края Дмитрий Маслодудов, который сейчас находится под следствием, получил еще одно уголовное дело. На этот раз он подозревается в мошенничестве.

Как рассказали в краевой полиции, «в 2018 году к экс-чиновнику 1976 г.р. обратился бизнесмен, занимающийся лесозаготовкой, с просьбой оказать содействие в предоставлении в долгосрочную аренду лесного участка в Богучанском районе».

В итоге деньги министру передали частями, но вот свою часть сделки он не выполнил. По статье «Мошенничество» Маслодудову грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, экс-министра задержали в начале осени прошлого года по подозрению в получении 7 миллионов рублей. Защита экс-министра дважды подавала апелляции на решение суда и просила перевести чиновника под домашний арест, однако суд постоянно отказывал и продлевал сроки пребывания в следственном изоляторе. В декабре по данному делу ему продлили арест до 25 февраля.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевом центре мужчина выпал из окна

В краевом центре мужчина выпал из окна

24 Февраля 2021 г.
Он погиб на месте
Новости Красноярска: После обрушения на фабрике в Норильске задержаны четыре человека

После обрушения на фабрике в Норильске задержаны четыре человека

22 Февраля 2021 г.
В результате аварии трое рабочих погибли и пятеро получили травмы
Новости Красноярска: Наталья Фирюлина: «Машина остановилась, и выстрелили, но никто никуда не попал»

Наталья Фирюлина: «Машина остановилась, и выстрелили, но никто никуда не попал»

19 Февраля 2021 г.
Спикер горсовета рассказала об обстоятельствах инцидента
Новости Красноярска: Красноярец получил срок за жестокое обращение с животным

Красноярец получил срок за жестокое обращение с животным

18 Февраля 2021 г.
Он хотел «насолить» соседке
Новости Красноярска: Восстановительные работы на железнодорожном перегоне Стофато - Джебь не завершены

Восстановительные работы на железнодорожном перегоне Стофато - Джебь не завершены

17 Февраля 2021 г.
Рабочим и технике приходится работать в условиях сложного рельефа
Новости Красноярска: Попавших в ДТП красноярцев призывают оформлять аварию самостоятельно

Попавших в ДТП красноярцев призывают оформлять аварию самостоятельно

17 Февраля 2021 г.
Должен быть ряд условий
Новости компаний
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса прививают пенсионеров из глубинки

В Красноярском крае от коронавируса прививают пенсионеров из глубинки

25 Февраля 2021 г.
К ним отправляют мобильные бригады
Новости Красноярска: На юге края закрыто движение рейсовых автобусов

На юге края закрыто движение рейсовых автобусов

25 Февраля 2021 г.
Снегопад внес коррективы в расписание
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о сбое в работе мобильного приложения и личного кабинета СГК

Красноярцев предупредили о сбое в работе мобильного приложения и личного кабинета СГК

25 Февраля 2021 г.
Красноярцы стали массово передавать показания водосчетчиков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru