Экс-министр лесного хозяйства края получил еще одно уголовное дело

Экс-министр лесного хозяйства края Дмитрий Маслодудов, который сейчас находится под следствием, получил еще одно уголовное дело. На этот раз он подозревается в мошенничестве.

Как рассказали в краевой полиции, «в 2018 году к экс-чиновнику 1976 г.р. обратился бизнесмен, занимающийся лесозаготовкой, с просьбой оказать содействие в предоставлении в долгосрочную аренду лесного участка в Богучанском районе».

В итоге деньги министру передали частями, но вот свою часть сделки он не выполнил. По статье «Мошенничество» Маслодудову грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, экс-министра задержали в начале осени прошлого года по подозрению в получении 7 миллионов рублей. Защита экс-министра дважды подавала апелляции на решение суда и просила перевести чиновника под домашний арест, однако суд постоянно отказывал и продлевал сроки пребывания в следственном изоляторе. В декабре по данному делу ему продлили арест до 25 февраля.