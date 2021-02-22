После обрушения на фабрике в Норильске задержаны четыре человека

Четыре человека задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного после обрушения в дробильном цехе Норильской обогатительной фабрики. Оно расследуется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», ответственный за допуск сотрудников к работам», - говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Согласно предварительной версии следствия, дефекты, которые могли привести к обрушению, были обнаружены еще в июле 2018 года. Тогда было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ, но они так и не были начаты в установленный срок.

«Только 8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт» приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий. При этом работы проводились без каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации. По неустановленной на данный момент причине произошло обрушение части здания на площади около 1 тыс. кв. м», - рассказали в главном следственном управлении.

Как писали Sibnovosti.ru, 20 февраля в результате обрушения трое рабочих погибли, пятеро получили травмы. Сегодня в Норильске день траура.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия