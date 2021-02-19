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Наталья Фирюлина: «Машина остановилась, и выстрелили, но никто никуда не попал»

Главная Происшествия
Красноярск
12:10 19 Февраля 2021
председатель, горсовет, автомобиль, в красноярске, обстрел
Автор: Sibnovosti.ru
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Спикер красноярского горсовета Наталья Фирюлина рассказала об обстоятельствах нападения на ее служебную машину. Напомним, что нападение на ее автомобиль произошло сегодня.

«Машина остановилась, и выстрелили, но никто никуда не попал, всё хорошо у нас. Стрелявшего не видела. Все к окнам подбежали, так было громко это все, и искры… Но так-то маленькая гильза какая-то была. Мне кажется, что это была маленькая ракетница. Тут уже давно работает полиция. У нас есть служба охраны, они обратились, сразу все приехали, опергруппа, - все хорошо», - рассказала руководитель горсовета радиостанции «Красноярск-Главный».

Тем временем, полиция подтвердила факт взрыва пиротехнического изделия. Силовики ищут молодого человека, которого запечатлели видеокамеры.

«В настоящее время установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет», - отметили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

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