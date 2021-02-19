Наталья Фирюлина: «Машина остановилась, и выстрелили, но никто никуда не попал»

Спикер красноярского горсовета Наталья Фирюлина рассказала об обстоятельствах нападения на ее служебную машину. Напомним, что нападение на ее автомобиль произошло сегодня.

«Машина остановилась, и выстрелили, но никто никуда не попал, всё хорошо у нас. Стрелявшего не видела. Все к окнам подбежали, так было громко это все, и искры… Но так-то маленькая гильза какая-то была. Мне кажется, что это была маленькая ракетница. Тут уже давно работает полиция. У нас есть служба охраны, они обратились, сразу все приехали, опергруппа, - все хорошо», - рассказала руководитель горсовета радиостанции «Красноярск-Главный».