Красноярец получил срок за жестокое обращение с животным. Как рассказали в городской полиции, все случилось год назад в одном из общежитий Железнодорожного района. 35-летний мужчина выбросил в мусоропровод кошку с седьмого этажа.

Животное обнаружили в мусорном баке с увечьями, а приехавшие на место по вызову жителей сотрудники ППС вычислили живодера.

Мотивом стало хулиганство – таким образом неоднократно судимый пьяный красноярец хотел «насолить» своей соседке.

В итоге в рамках уголовного дела суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно.