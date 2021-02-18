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Красноярец получил срок за жестокое обращение с животным

Главная Происшествия
Красноярск
12:27 18 Февраля 2021
суд, животные, преступление, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярец получил срок за жестокое обращение с животным. Как рассказали в городской полиции, все случилось год назад в одном из общежитий Железнодорожного района. 35-летний мужчина выбросил в мусоропровод кошку с седьмого этажа.

Животное обнаружили в мусорном баке с увечьями, а приехавшие на место по вызову жителей сотрудники ППС вычислили живодера.

Мотивом стало хулиганство – таким образом неоднократно судимый пьяный красноярец хотел «насолить» своей соседке.

В итоге в рамках уголовного дела суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно.

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