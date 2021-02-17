Попавших в ДТП красноярцев призывают оформлять аварию самостоятельно

В ГИБДД Красноярска призвали водителей, попавших в ДТП, по возможности оформлять аварию самостоятельно. Упрощенная процедура возможна при следующих условиях:

в ДТП нет пострадавших;

сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей;

оба участника имеют полис ОСАГО;

отсутствуют разногласия по поводу вины в ДТП.

Чтобы оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД, необходимо с помощью фото или видеосъемки зафиксировать положение автомобилей на проезжей части, а также полученные повреждения транспортных средств. Затем участники должны прибыть на один из пунктов дооформления ДТП для получения необходимых документов.

Таких пунктов в Красноярске два: ул. 2-я Брянская, 59 (территория полка ДПС), режим работы ежедневно с 9:00 до 21:00, и ул. 60 лет Октября, 113, режим работы ежедневно с 9:00 до 18:00.