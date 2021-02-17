Детский омбудсмен при президенте взяла на контроль дело избитого младенца

В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела по факту истязания маленького ребенка в поселке Бор Назаровского района. Инцидент заинтересовал уполномоченную по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову.

Sibnovosti.ru сообщали, что в следственном комитете уже возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Она избивала и морила голодом своего ребенка с инвалидностью. Было заведено уголовное дело по статье "истязание малолетнего".

"По ситуации с видео, где женщина жестоко избивает ребенка, находимся на связи с регионом, коллегой-уполномоченным по правам ребенка Красноярского края, представителями МВД и прокуратуры. На данный момент двое детей были изъяты сотрудниками полиции и сейчас находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила Кузнецова

Кроме того, детский омбудсмен обратилась в прокуратуру края с просьбой дать оценку действиям органов профилактики, которые должны контролировать семьи, которые находятся в социально-опасном положении. В следственном комитете сообщили, что соседи неблагополучной семьи регулярно обращались в полицию, однако подобные факты оставались без внимания.

Фото: "Российская газета"