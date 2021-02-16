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В Красноярске таксист помог раскрыть убийство по горячим следам

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Красноярск
09:27 16 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске таксист помог следователям раскрыть убийство. Вечером водитель ожидал пассажира в одном из дворов Октябрьского района. Он заметил двух странных мужчин, которые волокли ковер к мусорным бакам, а потом попытались спрятать свою тяжелую ношу. Водитель такси заподозрил неладное и включил дальний свет, на что мужчины бросили ковер и разбежались в разные стороны. Красноярец сообщил о произошедшем в полицию, преступников задержали сотрудники ГИБДД, которые дежурили неподалеку.

Как выяснилось, молодые мужчины пытались скрыть следы преступления, совершенного в ходе бытового конфликта. В коммунальной квартире компания из пяти человек распивала спиртное.

«В какой-то момент 35-летний мужчина вступил в конфликт с 53-летним знакомым, и когда словесные аргументы закончились, нанес ему несколько ударов, повалив на пол. Подождав, пока с ним разберется его 33-летний знакомый, который тоже наносил удары потерпевшему, злоумышленник взял нож и причинил потерпевшему несколько ножевых ранений, оказавшихся смертельными. Затем, обнаружив, что мужчина скончался, они завернули его в ковер, через окно вынесли на улицу, и пытались спрятать в мусорных баках», - сообщили в Следственном комитете.

Один из мужчин взят под стражу, в отношении второго мера пресечения пока не избрана.

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