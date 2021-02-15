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В ДТП в Назаровском районе пострадали 7 человек

Главная Происшествия
Красноярск
14:00 15 Февраля 2021
дтп, в красноярском крае, происшествия, происшествие, травма, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Назаровском районе накануне случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

В результате лобового столкновения пострадали 7 человек.

В настоящее время известно, что 55-летний водитель машины Toyota Caldina выехал на встречную полосу и там столкнулся с российским автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого был 24-летний мужчина.

Отметим, что среди пострадавших 8-летний ребенок, который ехал в отечественном автомобиле. Дорожные полицейские выясняют все подробности дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее на территории Назаровского района в ДТП попал известный российский певец Ярослав Сумишевский. У него было диагностированы травмы и сотрясение мозга. Его супруга, впала в кому, затем ее транспортировали в краевую больницу, где она скончалась

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