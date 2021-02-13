В краевой суд направлены уголовные дела о нападении на красноярских инкассаторов

Уголовные дела о нападении на инкассаторов в Красноярске рассмотрит краевой суд. Об утверждении обвинительных заключений сообщили в прокуратуре края.

Нападение на инкассаторов мужчины совершили 30 мая 2020 года на ул. Щорса. Налетчики похитили инкассаторский баул, в котором находилось более 2 млн руб. Двое инкассаторов получили ранения (из больницы их выписали в июле).

Троих местных жителей, подозреваемых в налете, задержали уже в начале июня. Похищенные средства были у них изъяты.

«Прокурором Красноярского края утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении трех местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», - говорится в сообщении красноярской краевой прокуратуры.

Фото: пресс-служба главного управления МВД России по Красноярскому краю