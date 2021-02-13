Игорный клуб выявили в Красноярске

Трое жителей Красноярска подозреваются в организации игорного клуба. О возбуждении уголовного дела сообщили в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования организованной группой). Его фигурантами являются двое мужчин и женщина.

По данным ведомства, они нашли помещение, в котором установили 39 игровых автоматов. Для нелегального клуба подобрали персонал.

«В ходе следствия изъяты игровые автоматы, денежные средства, полученные от преступной деятельности и документы, подтверждающие поступление денежных средств от клиентов», - сообщили в главном следственном управлении.

Двоих членов организованной группы суд по ходатайству следствия заключил под стражу.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года в Красноярске за организацию сети казино задержана банда из 12 человек.