В Красноярске пьяная мать устроила ДТП и пыталась скрыться

В Красноярске пьяная автомобилистка устроила ДТП на ул. Брянская. 32-летняя женщина села за руль в пьяном виде, ее не смутило, что в машине пришлось везти дочь. Итог поездки оказался печальным – красноярка выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «Хонда». После аварии она попыталась скрыться с места ДТП, но дорожные полицейские успели ее задержать. 3-летняя девочка в салоне автомобиля нарушительницы не пострадала – она находилась в детском удерживающем кресле и была пристегнута по всем правилам.

«Сотрудники ДПС провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, прибор показал - 0,85 мг/л. Стоит отметить, что женщина имеет стаж вождения менее одного года», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Теперь автоледи грозит штраф за пьяную езду в 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. За выезд на встречку предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на полгода.