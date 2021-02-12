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Житель Ачинска отправится в колонию строгого режима за разбитые комплексы фиксации нарушений ПДД

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Красноярск
11:00 12 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Ачинский городской суд вынес приговор мужчине, который разбил комплексы фиксации нарушений ПДД на трассе, а также избил женщину-оператора, которая следила за сохранностью оборудования. Он признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Следствие доказало, что в апреле 2020 года мужчина, двигаясь на автомобиле по трассе в Ачинск, разбил несколько камер фиксации нарушений, а оператора ударил тяжелым предметом. Теперь дебошир отправится отбывать наказание в колонии строгого режима.

«Суд признал Козловского виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда», - сообщили в пресс-службе Краевого суда.

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