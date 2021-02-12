Житель Ачинска отправится в колонию строгого режима за разбитые комплексы фиксации нарушений ПДД

Ачинский городской суд вынес приговор мужчине, который разбил комплексы фиксации нарушений ПДД на трассе, а также избил женщину-оператора, которая следила за сохранностью оборудования. Он признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Следствие доказало, что в апреле 2020 года мужчина, двигаясь на автомобиле по трассе в Ачинск, разбил несколько камер фиксации нарушений, а оператора ударил тяжелым предметом. Теперь дебошир отправится отбывать наказание в колонии строгого режима.