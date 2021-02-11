В Красноярске участилось воровство люков

С начала года в краевом центре было похищено 20 крышек люков с тепловых камер. Об этом сообщили в компании СГК.

Кражи происходили в разных концах города – в Октябрьском и Ленинском районах. Неизвестные крали крышки люков с тепловых камер на тротуарах улиц и во дворах жилых домов. С одной из камер злоумышленники и вовсе за раз сняли все четыре люка.

По факту инцидентов представителями компании были написаны заявления в полицию, стражи порядка ищут воров.

«Уже второй год подряд число таких случаев в Красноярске растет именно в январе — феврале. Только прошлой зимой крышки с люков воровали в Советском районе. Тех, кто их снимал, полиция поймала, сейчас они уже ждут суда», — рассказал заместитель директора теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Михаил Цыганков

В компании подчеркнули, что подобные поступки создают опасность для горожан, прежде всего для маленьких детей.