Пьяная пациентка травмпункта избила пенсионерок

В Красноярске пьяная посетительница травмпункта подралась с пенсионерками из-за места в очереди. Инцидент случился в ночь на среду, 10 февраля.

Известно, что буйная посетительница была доставлена в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, однако уже по дороге в травмпункт она начала хамить медикам.

После приезда в травматологию она порывалась попасть к врачам без очереди и в результате чего подралась с возрастными пациентками. Все закончилось прибытием наряда полиции.

На девушку было написано заявление, стражи порядка дают правовую оценку происшествия.