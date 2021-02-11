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Пьяная пациентка травмпункта избила пенсионерок

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Красноярск
11:53 11 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске пьяная посетительница травмпункта подралась с пенсионерками из-за места в очереди. Инцидент случился  в ночь на среду, 10 февраля.

Известно, что буйная посетительница была доставлена в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, однако уже по дороге в травмпункт она начала хамить медикам.

После приезда в травматологию она порывалась попасть к врачам без очереди и в результате чего подралась с возрастными пациентками. Все закончилось прибытием наряда полиции.

На девушку было написано заявление, стражи порядка дают правовую оценку происшествия.  

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