В Красноярске мошенники заработали 9 млн рублей на перепродаже бытовой техники

В Красноярске будут судить четверых аферистов, которые обманули красноярцев на 9 млн рублей, придумав схему по перепродаже бытовой техники. В период с 2018 по 2019 год мошенники уговаривали людей купить бракованную быттехнику со скидкой в кредит. Аферисты говорили, что хотят ее отремонтировать и перепродать дороже. Людям, которые соглашались на такую услугу они давали небольшое вознаграждение, однако гасить оформленные кредиты не собирались. В схеме был задействован и сотрудник кредитной организации, который вносил недостоверные сведения в заявку и успешно оформлял кредиты. После этого преступники продавали технику, а деньгами распоряжались на свое усмотрение.

«Кроме того, обвиняемые вводили людей в заблуждение и путем обмана оформляли на их имя кредитные карты. После этого они снимали со счетов 10% от одобренной суммы и отдавали потерпевшим. Остальные деньги фигуранты забирали себе, обещая погасить задолженность перед банком самостоятельно. Однако в дальнейшем свои обязательства не исполняли», - рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Пострадавшими от действий злоумышленников признаны 98 человек. Общий ущерб превысил 9 миллионов рублей. Дело направлено в Советский районный суд Красноярска.