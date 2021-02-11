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В Красноярске идет набор в ряды добровольных пожарных

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Красноярск
10:00 11 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Красноярцы могут вступить в ряды добровольных пожарных. В региональном МЧС сообщили о наборе волонтеров в подразделения добровольной пожарной охраны. На территории региона развернуто 396 подразделений пожарных-добровольцев, в них работают более 2 тысяч человек. Они участвуют в тушении огня и проводят профилактическую работу с людьми. За прошлую неделю добровольная пожарная охрана выезжала на пожары 8 раз.

«Помощь, которую оказывают сегодня добровольцы, неоценима. А потому общественным объединениям пожарной охраны уделяется серьезное внимание. На сегодняшний день на вооружении добровольцев - 552 единицы пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники. Каждый день на ежесуточное дежурство заступают 73 пожарных и 25 единиц техники», - сообщили в МЧС по Красноярскому краю.

В числе задач добровольных пожарных: подворовые обходы для профилактики возникновения пожаров, а также распространение листовок на противопожарную тематику.



 

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