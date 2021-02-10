За минувший год на Красноярской железной дороге случилось 7 ДТП

В КрасЖД представили статистику о случившихся ДТП на железнодорожных переездах.

Так, в прошлом году в границах Красноярской железной дороги было зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. 3 человека получили травмы различной степени тяжести, 1 из которых скончался. В КрасЖД отметили, что в позапрошлом году было зарегистрировано 11 дорожных происшествий.

В компании подчеркнули, что основная причина аварий – регулярное нарушение водителями автомобильного транспорта элементарных правил переезда железнодорожных путей.

Накануне Sibnovosti.ru рассказывали о ДТП на юге Красноярского края. В Курагинском районе водитель Subaru Forester выехал на переезд, после чего случилось столкновение с грузовым поездом.