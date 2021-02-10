10 февраля
Красноярск
погода -15 °C
74.12
 
€ 89.53
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

За минувший год на Красноярской железной дороге случилось 7 ДТП

Главная Происшествия
Красноярск
09:47 10 Февраля 2021
происшествия, транспорт, железные дороги, в красноярском крае, в красноярске, красноярск, дтп, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В КрасЖД представили статистику о случившихся ДТП на железнодорожных переездах.

Так, в прошлом году в границах Красноярской железной дороги было зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. 3 человека получили травмы различной степени тяжести, 1 из которых скончался. В КрасЖД отметили, что в позапрошлом году было зарегистрировано 11 дорожных происшествий.

В компании подчеркнули, что основная причина аварий – регулярное нарушение водителями автомобильного транспорта элементарных правил переезда железнодорожных путей.

Накануне Sibnovosti.ru рассказывали о ДТП на юге Красноярского края. В Курагинском районе водитель Subaru Forester выехал на переезд, после чего случилось столкновение с грузовым поездом. 

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Норильске обвалилась крыша в здании платной парковки

В Норильске обвалилась крыша в здании платной парковки

9 Февраля 2021 г.
Пострадали несколько машин
Новости Красноярска: В Емельяновском районе задержали нетрезвую мать за рулем

В Емельяновском районе задержали нетрезвую мать за рулем

9 Февраля 2021 г.
В салоне автомобиля был ее сын
Новости Красноярска: В Солнечном водитель Land Rover сбил ребенка

В Солнечном водитель Land Rover сбил ребенка

9 Февраля 2021 г.
Мальчик переходил дорогу по «зебре»
Новости Красноярска: В Красноярском крае спустя три года задержаны подозреваемые в убийстве ветерана труда

В Красноярском крае спустя три года задержаны подозреваемые в убийстве ветерана труда

9 Февраля 2021 г.
Это двое ранее судимых мужчин
Новости Красноярска: На юге Красноярского края грузовой поезд врезался в легковой автомобиль

На юге Красноярского края грузовой поезд врезался в легковой автомобиль

9 Февраля 2021 г.
Все произошло в Курагинском районе
Новости Красноярска: На Красноярском море УАЗ провалился под лед

На Красноярском море УАЗ провалился под лед

8 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в краевой организации «Спасатель»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На красноярских заправках подорожал сжиженный газ

На красноярских заправках подорожал сжиженный газ

10 Февраля 2021 г.
Цены выросли на рубль
Новости Красноярска: Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград

Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград

6 Февраля 2021 г.
Но остается шанс на проведение в городе турнира в 2023 году
Новости Красноярска: «Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за 2020 год

«Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за 2020 год

10 Февраля 2021 г.
250 тысяч тонн отходов. Внушительный объем. Даже сложно себе представить
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru