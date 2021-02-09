В Норильске обвалилась крыша в здании платной парковки

В Норильске обвалилась крыша на платном паркинге «Север». Информация об этом появилась в социальных сетях, в инстаграм-аккаунте «norilsk_112».

По предварительным данным кровля не выдержала веса снежной массы. В результате обрушения металлические и деревянные обломки повредили грузовые автомобили.

В настоящее время пострадавших в происшествии не зафиксировано.

Пользователи соцсетей написали сочувствующие комментарии собственникам машин. Однако, нашлись и те, кто считает виновными строителей и проектировщиков паркинга.