9 февраля
Красноярск
погода -4 °C
74.26
 
€ 89.4
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Норильске обвалилась крыша в здании платной парковки

Главная Происшествия
Красноярск
16:16 9 Февраля 2021
происшествие, в красноярском крае, парковка, происшествия, норильск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Норильске обвалилась крыша на платном паркинге «Север». Информация об этом появилась в социальных сетях, в инстаграм-аккаунте «norilsk_112».

По предварительным данным кровля не выдержала веса снежной массы. В результате обрушения металлические и деревянные обломки повредили грузовые автомобили.

В настоящее время пострадавших в происшествии не зафиксировано.

Пользователи соцсетей написали сочувствующие комментарии собственникам машин. Однако, нашлись и те, кто считает виновными строителей и проектировщиков паркинга.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Емельяновском районе задержали нетрезвую мать за рулем

В Емельяновском районе задержали нетрезвую мать за рулем

9 Февраля 2021 г.
В салоне автомобиля был ее сын
Новости Красноярска: В Солнечном водитель Land Rover сбил ребенка

В Солнечном водитель Land Rover сбил ребенка

9 Февраля 2021 г.
Мальчик переходил дорогу по «зебре»
Новости Красноярска: В Красноярском крае спустя три года задержаны подозреваемые в убийстве ветерана труда

В Красноярском крае спустя три года задержаны подозреваемые в убийстве ветерана труда

9 Февраля 2021 г.
Это двое ранее судимых мужчин
Новости Красноярска: На юге Красноярского края грузовой поезд врезался в легковой автомобиль

На юге Красноярского края грузовой поезд врезался в легковой автомобиль

9 Февраля 2021 г.
Все произошло в Курагинском районе
Новости Красноярска: На Красноярском море УАЗ провалился под лед

На Красноярском море УАЗ провалился под лед

8 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в краевой организации «Спасатель»
Новости Красноярска: Массовые сообщения о минированиях в школах Красноярска оказались ложными

Массовые сообщения о минированиях в школах Красноярска оказались ложными

8 Февраля 2021 г.
Авторы анонимных сообщений пока не установлены
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: КрАЗ представил итоги природоохранной деятельности за 2020 год и программу экологической модернизации на 2021 год

КрАЗ представил итоги природоохранной деятельности за 2020 год и программу экологической модернизации на 2021 год

9 Февраля 2021 г.
Топ-менеджер КрАЗа представил отчет
Новости Красноярска: Для строительства дороги в «Тихих зорях» будут вырублены деревья

Для строительства дороги в «Тихих зорях» будут вырублены деревья

9 Февраля 2021 г.
В мэрии объявили аукцион
Новости Красноярска: Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

6 Февраля 2021 г.
«Норникель» изучит постановление суда
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru