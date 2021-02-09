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В Емельяновском районе задержали нетрезвую мать за рулем

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Красноярск
15:55 9 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне сотрудники дорожно-патрульной службы остановили возле Емельяново автомобиль, за рулем которого находилась 27-летняя девушка. Дорожные полицейские обратили внимание, что на переднем пассажирском сидении был 7-летний мальчик, сын автолюбительницы. Кроме того, он не был пристегнут ремнями безопасности и у него отсутствовало удерживающее устройства. Также в салоне находились другие пассажиры.    

Стражи порядка провели освидетельствование на алкогольное опьянения. Результат – 0,74 мг/л. В отношении безответственной матери было составлено несколько административных протоколов. Теперь ей грозит совокупный штраф в 33 тысячи рублей, а также лишение водительских прав.

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