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В Солнечном водитель Land Rover сбил ребенка

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Красноярск
12:47 9 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне в микрорайоне Солнечный в вечернее время случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода.

Инцидент произошел в районе дома №19 на улице 60 лет Образования СССР. Водитель автомобиля Land Rover проезжая сбил 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу, однако по утверждению очевидцев делал это на красный свет.

Стоит отметить, что автомобилист не покинул место ДТП и сразу вызвал сотрудников ГИБДД и бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали у пострадавшего мальчика травмы и отправили его на госпитализацию. В дорожной полиции отметили, что водитель был трезвым.

Сотрудники ГИБДД продолжают опрашивать свидетелей и выяснять все обстоятельства произошедшего.

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