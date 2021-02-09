На юге Красноярского края грузовой поезд врезался в легковой автомобиль

Накануне в Курагинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля, в который врезался грузовой поезд.

В КрасЖД сообщили, что происшествие случилось днем 8 февраля. На регулируемом железнодорожном переезде станции Щетинкино водитель машины Subaru Legacy допустил выезд на пути, притом, что в этот момент заработала автоматическая переездная сигнализация и приближался грузовой поезд. Машинист локомотива успел использовать рычаг торможения, но из-за малой дистанции столкновения не удалось избежать.

В результате ДТП автолюбитель получил различные травмы и был госпитализирован. Бригада машинистов, управляющая поездом, не пострадала. Дальнейшее движение составов было продолжено по расписанию.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и железной дороги. Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.