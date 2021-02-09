9 февраля
Красноярск
погода +2 °C
74.26
 
€ 89.4
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На юге Красноярского края грузовой поезд врезался в легковой автомобиль

Главная Происшествия
Красноярск
08:48 9 Февраля 2021
происшествие, поезда, происшествия, поезд, дтп, в красноярском крае, столкновения
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Накануне в Курагинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля, в который врезался грузовой поезд.

В КрасЖД сообщили, что происшествие случилось днем 8 февраля. На регулируемом железнодорожном переезде станции Щетинкино водитель машины Subaru Legacy допустил выезд на пути, притом, что в этот момент заработала автоматическая переездная сигнализация и приближался грузовой поезд. Машинист локомотива успел использовать рычаг торможения, но из-за малой дистанции столкновения не удалось избежать.

В результате ДТП автолюбитель получил различные травмы и был госпитализирован. Бригада машинистов, управляющая поездом, не пострадала. Дальнейшее движение составов было продолжено по расписанию.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и железной дороги. Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.  

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Красноярском море УАЗ провалился под лед

На Красноярском море УАЗ провалился под лед

8 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в краевой организации «Спасатель»
Новости Красноярска: Массовые сообщения о минированиях в школах Красноярска оказались ложными

Массовые сообщения о минированиях в школах Красноярска оказались ложными

8 Февраля 2021 г.
Авторы анонимных сообщений пока не установлены
Новости Красноярска: Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

6 Февраля 2021 г.
В конце января пара попала в ДТП
Новости Красноярска: Опубликована видеозапись сегодняшнего инцидента со стрельбой

Опубликована видеозапись сегодняшнего инцидента со стрельбой

5 Февраля 2021 г.
Елена Пензина в своем Instagram разместила фрагмент конфликта
Новости Красноярска: В Красноярске на рынке «Луч» произошла перестрелка

В Красноярске на рынке «Луч» произошла перестрелка

5 Февраля 2021 г.
Очевидцы говорят, что стрелял директор рынка
Новости Красноярска: «Семьям погибших нужна поддержка»: губернатор края распорядился выделить по 1 миллиону рублей семьям погибших

«Семьям погибших нужна поддержка»: губернатор края распорядился выделить по 1 миллиону рублей семьям погибших

4 Февраля 2021 г.
Об этом он сообщил в своем Instagram
Новости компаний
02/02
En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пункты для голосования за присвоение Красноярску звания «Город трудовой доблести» установят в торговых центрах

Пункты для голосования за присвоение Красноярску звания «Город трудовой доблести» установят в торговых центрах

9 Февраля 2021 г.
Также можно оставить свой голос в интернете
Новости Красноярска: Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

6 Февраля 2021 г.
«Норникель» изучит постановление суда
Новости Красноярска: В Красноярске ожидается ветер и перепад температур

В Красноярске ожидается ветер и перепад температур

9 Февраля 2021 г.
Порывы в городе будут достигать 18 метров в секунду
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru