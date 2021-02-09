В Красноярском крае спустя три года задержаны подозреваемые в убийстве ветерана труда

Следователи задержали подозреваемых в убийстве ветерана труда спустя три года после совершения преступления. В октябре 2017 года соседи обнаружили тело 85-летнего мужчины в его доме в селе Сахапта Назаровского района. По заключению экспертов, тело было найдено спустя сутки после убийства. При этом преступники унесли из дома ценное имущество.

«Длительное время данное преступление оставалось не раскрытым, но работа над установлением лиц, причастных к убийству, не прекращалась. Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников полиции удалось установить двух ранее судимых жителей Назаровского района, 46 и 37 лет, причастных к совершению данного преступления», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По версии силовиков, двое мужчин подъехали к дому ветерана на своем личном авто, проникли в жилище, вскрыв дверь, убили пожилого мужчину и забрали ценности. Их будут судить по двум статьям: «разбой» и «убийство, сопряженное с разбоем». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.