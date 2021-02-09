9 февраля
Красноярск
погода +2 °C
74.26
 
€ 89.4
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае спустя три года задержаны подозреваемые в убийстве ветерана труда

Главная Происшествия
Красноярск
11:29 9 Февраля 2021
уголовное, происшествия, ветераны, убийство, в красноярском крае, в красноярске, скр, следствие, следователи, арест, красноярск, дело, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Следователи задержали подозреваемых в убийстве ветерана труда спустя три года после совершения преступления. В октябре 2017 года соседи обнаружили тело 85-летнего мужчины в его доме в селе Сахапта Назаровского района. По заключению экспертов, тело было найдено спустя сутки после убийства. При этом преступники унесли из дома ценное имущество.

«Длительное время данное преступление оставалось не раскрытым, но работа над установлением лиц, причастных к убийству, не прекращалась. Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников полиции удалось установить двух ранее судимых жителей Назаровского района, 46 и 37 лет, причастных к совершению данного преступления», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По версии силовиков, двое мужчин подъехали к дому ветерана на своем личном авто, проникли в жилище, вскрыв дверь, убили пожилого мужчину и забрали ценности. Их будут судить по двум статьям: «разбой» и «убийство, сопряженное с разбоем». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На юге Красноярского края грузовой поезд врезался в легковой автомобиль

На юге Красноярского края грузовой поезд врезался в легковой автомобиль

9 Февраля 2021 г.
Все произошло в Курагинском районе
Новости Красноярска: На Красноярском море УАЗ провалился под лед

На Красноярском море УАЗ провалился под лед

8 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в краевой организации «Спасатель»
Новости Красноярска: Массовые сообщения о минированиях в школах Красноярска оказались ложными

Массовые сообщения о минированиях в школах Красноярска оказались ложными

8 Февраля 2021 г.
Авторы анонимных сообщений пока не установлены
Новости Красноярска: Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

6 Февраля 2021 г.
В конце января пара попала в ДТП
Новости Красноярска: Опубликована видеозапись сегодняшнего инцидента со стрельбой

Опубликована видеозапись сегодняшнего инцидента со стрельбой

5 Февраля 2021 г.
Елена Пензина в своем Instagram разместила фрагмент конфликта
Новости Красноярска: В Красноярске на рынке «Луч» произошла перестрелка

В Красноярске на рынке «Луч» произошла перестрелка

5 Февраля 2021 г.
Очевидцы говорят, что стрелял директор рынка
Новости компаний
02/02
En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске ограничат движение в районе кластера «Радуга»

В Красноярске ограничат движение в районе кластера «Радуга»

9 Февраля 2021 г.
Это связано с проведением спортивного фестиваля «На лыжи!»
Новости Красноярска: На пост спортивного директора «Енисея» претендует Антон Евменов из ЦСКА и «Зенита»

На пост спортивного директора «Енисея» претендует Антон Евменов из ЦСКА и «Зенита»

9 Февраля 2021 г.
Спортивный функционер родом из Красноярска
Новости Красноярска: Ветерана ВОВ Ивана Шпагина со 100-летним юбилеем поздравил глава российской полиции Владимир Колокольцев

Ветерана ВОВ Ивана Шпагина со 100-летним юбилеем поздравил глава российской полиции Владимир Колокольцев

9 Февраля 2021 г.
Юбиляру вручили памятный адрес, наградное оружие и ценный подарок
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru