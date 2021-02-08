На Красноярском море УАЗ провалился под лед

В минувшие выходные на Красноярском море произошел инцидент с автомобилем УАЗ, который провалился под воду. Об этом рассказали в краевой организации «Спасатель».

Происшествие случилось в заливе «Проходимок», в 16 километрах от залива «Шумиха».

Сотрудники спасательной службы оперативно приехали на место происшествия и достали автомобиль из воды, а после чего передали его собственнику. В настоящее время неизвестно, сколько точно человек находились в транспорте в момент происшествия. По имеющейся информации, помощь понадобилась одному человеку.