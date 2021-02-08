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На Красноярском море УАЗ провалился под лед

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Красноярск
11:53 8 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В минувшие выходные на Красноярском море произошел инцидент с автомобилем УАЗ, который провалился под воду. Об этом рассказали в краевой организации «Спасатель».

Происшествие случилось в заливе «Проходимок», в 16 километрах от залива «Шумиха».

Сотрудники спасательной службы оперативно приехали на место происшествия и достали автомобиль из воды, а после чего передали его собственнику. В настоящее время неизвестно, сколько точно человек находились в транспорте в момент происшествия. По имеющейся информации, помощь понадобилась одному человеку.

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