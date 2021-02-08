Массовые сообщения о минированиях в школах Красноярска оказались ложными

Антитеррористическая комиссия Красноярского края прокомментировала сообщения о минированиях красноярских школ. Утром в понедельник, 8 февраля, в образовательных учреждениях отменили уроки из-за анонимной информации о заложенных на территориях взрывных устройствах, которая поступила на электронную почту. Всех учеников и сотрудников школ эвакуировали, а учителя попросили родителей забрать детей домой – занятия для первой смены были отменены.

«В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушена деятельность образовательных учреждений. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источников информации», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Красноярцев призвали сохранять спокойствие, а также исполнять требования сотрудников органов власти и правоохранителей.