Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

В одной из больниц Красноярска скончалась супруга певца Ярослава Сумишевского Наталья. Ранее они попали в автомобильную аварию.

О смерти супруги сам артист сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«Наташеньки больше нет. Ее сердце остановилось…», - записал Ярослав Сумишевский.

ДТП произошло в конце января. Супруги были пассажирами легкового автомобиля Toyota Highlander, за рулем которого был председатель Союза десантников края Александр Гуляков. По данным ГИБДД, водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в газовоз Scania и легковым автомобилем Suzuki.Певец практически не пострадал, а его жена получила травмы и впала в кому. Ее доставили из Назарово в Красноярск.

Ярослав Сумишевский известен как обладатель «Золотой кнопки» YouTube.

Фото: страница Ярослава Сумишевского в соцсети Instagram