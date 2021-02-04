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Красноярец пытался взорвал банкомат с помощью газового баллона

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Красноярск
16:45 4 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Полицейские рассказали о неудачной попытке красноярца взломать банкомат. Чтобы достать деньги, мужчина решил взорвать устройство. Для этого он купил газовый баллон и стал накачивать им терминал, установленный в пункте на проспекте Красноярский рабочий. Цель процедуры была достигнута – банкомат взорвался, однако извлечь из него деньги мужчина не смог. Не реализовав главную задачу, преступник скрылся. Баллон он опрометчиво оставил на месте преступления. Преступник найден, ему грозит лишение свободы.

«В настоящее время следственным отделом №4 в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Попытка кражи в особо крупном размере». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В полиции добавили, что во взорванном банкомате находилось порядка 2 млн рублей.

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