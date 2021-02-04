Несколько классов в школах Студгородка отправили на карантин из-за кишечной инфекции

Жители общедомовых чатов Студгородка сообщают о том, что классы в нескольких школах отправили на карантин из-за кишечной инфекции в их районе. По неподтвержденным данным, изолированы некоторые классы в гимназиях №13 и «Универс», а также в школе №82. Там учатся дети из тех домов, где обнаружена кишечная инфекция. Дети продолжают учиться, но изолированно от всех остальных классов. Кроме этого, ученики находятся под медицинским контролем.

Напомним, что 53 человека отравились водой из-под крана, которую стали подавать в систему водоснабжения после ремонта на водозаборе «Гремячий лог». Помощь медиков потребовалась 27 пострадавшим. Все они живут на улицах Дачная, Борисова, 2-Огородная и Киренского. По версии «КрасКома» отравленная вода с кишечной палочкой попала в краны из системы пожаротушения.

При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что качество воды в школе №82 в Студгородке соответствуем всем гигиеническим требованиям и для учащихся она безопасна.