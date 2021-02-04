4 февраля
Красноярск
погода -6 °C
76.08
 
€ 91.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Несколько классов в школах Студгородка отправили на карантин из-за кишечной инфекции

Главная Происшествия
Красноярск
14:50 4 Февраля 2021
вода, отравление, дети, школа, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жители общедомовых чатов Студгородка сообщают о том, что классы в нескольких школах отправили на карантин из-за кишечной инфекции в их районе. По неподтвержденным данным, изолированы некоторые классы в гимназиях №13 и «Универс», а также в школе №82. Там учатся дети из тех домов, где обнаружена кишечная инфекция. Дети продолжают учиться, но изолированно от всех остальных классов. Кроме этого, ученики находятся под медицинским контролем.

Напомним, что 53 человека отравились водой из-под крана, которую стали подавать в систему водоснабжения после ремонта на водозаборе «Гремячий лог». Помощь медиков потребовалась 27 пострадавшим. Все они живут на улицах Дачная, Борисова, 2-Огородная и Киренского. По версии «КрасКома» отравленная вода с кишечной палочкой попала в краны из системы пожаротушения.

При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что качество воды в школе №82 в Студгородке соответствуем всем гигиеническим требованиям и для учащихся она безопасна.

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярец пытался взорвал банкомат с помощью газового баллона

Красноярец пытался взорвал банкомат с помощью газового баллона

4 Февраля 2021 г.
Забрать деньги не получилось
Новости Красноярска: По факту гибели работника склада и пожарных возбуждено уголовное дело

По факту гибели работника склада и пожарных возбуждено уголовное дело

4 Февраля 2021 г.
Следствию предстоит найти виновных
Новости Красноярска: Следственный комитет подтвердил гибель одного человека в страшном пожаре

Следственный комитет подтвердил гибель одного человека в страшном пожаре

3 Февраля 2021 г.
По предварительным данным, это складской грузчик
Новости Красноярска: Площадь пожара на складе «Автотрейда» выросла в 4 раза

Площадь пожара на складе «Автотрейда» выросла в 4 раза

3 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в МЧС
Новости Красноярска: На улице Калинина крупный пожар

На улице Калинина крупный пожар

3 Февраля 2021 г.
Горит склад компании «Автотрейд»
Новости Красноярска: Роспотребнадзор сообщил о 53 отравившихся питьевой водой в Студгородке

Роспотребнадзор сообщил о 53 отравившихся питьевой водой в Студгородке

2 Февраля 2021 г.
27 человек обратились за медицинской помощью
Новости компаний
02/02
En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Роснефть» внедряет современные цифровые сервисы для потребителей топлива

«Роснефть» внедряет современные цифровые сервисы для потребителей топлива

4 Февраля 2021 г.
АНПЗ разместил QR-код на паспортах качества нефтепродуктов
Новости Красноярска: Роспотребнадзор сообщил о 92 отравившихся водой в Студгородке Красноярска

Роспотребнадзор сообщил о 92 отравившихся водой в Студгородке Красноярска

4 Февраля 2021 г.
Все заразились кишечной инфекцией в период с 30 по 31 января
Новости Красноярска: 5 февраля в Красноярском крае объявлен днем траура

5 февраля в Красноярском крае объявлен днем траура

4 Февраля 2021 г.
Решение принято губернатором края
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru