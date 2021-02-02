В краевом центре очередное ДТП с участием автобуса

Накануне вечером в Красноярске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

На проспекте Свободный водитель автобуса №53 резко потерял сознание и в результате чего съехал с дороги, на встречную полосу. А затем и вовсе врезался в дерево.

Известно, что автобус ехал с Высотной в направлении в центр города. В транспорте было не более 10 человек, в происшествии никто не пострадал.

В настоящее время дорожные полицейские выясняют все детали и обстоятельства случившегося.