Супруге известного российского певца нужна помощь

На минувших выходных стало известно, что в ДТП в Назаровском районе попал известный российский певец Ярослав Сумишевский. Они вместе со своей супругой были пассажирами легкового автомобиля "Тойота Хайлендер", за рулем которого был председатель Союза Десантников края Александр Гуляков.

По данным ГИБДД, водитель "Тойоты" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в газовоз Scania, затем столкнулся с легковым автомобилем Suzuki, которая двигалась позади в попутном направлении.

В результате столкновения Гуляков скончался на месте происшествия. А его пассажиры госпитализированы с различными травмами.

Позже стало известно, что певец отделался сотрясением мозга и ушибами. Однако его жена Наталья Бородкина находится в коме в городской больнице Назарова. Ей требуется переливание крови, а также дорогостоящее оборудование.

«Наташа, в крайне тяжёлом состоянии. В коме. Перевозить нельзя. Ищем различные возможности (в том числе, ищем варианты доставить в Назарово оборудование, чтобы более эффективно оказать помощь). Слава богу, мы имеем возможность ее видеть. Мы находимся в городе Назарово, в буквальном смысле, весь город помогает, чем может. Я знаю, что многие откликнулись на призыв о сдачи крови. Мы очень ценим это» – написал артист на своей странице во «ВКонтакте».

Справка:

Ярослав Сумишевский – известный российский эстрадный певец, исполнитель романсов и песен на стихи русских поэтов. По приглашению Александра Гулякова он должен был выступить перед красноярскими ветеранами вооруженных сил и правоохранительных органов.

Фото: vk.com/jaroslavsu