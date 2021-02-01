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Пожар в Норильске унес жизни троих человек

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Красноярск
09:34 1 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В ночь на воскресенье на севере края, в Норильске произошел пожар в девятиэтажном доме. Возгорание случилось в многоквартирном доме на улице Играская, в происшествии погибло 3 человека.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что возгорание было ликвидировано в 03:23. Горела одна из жилых квартир, площадь возгорания – 28 квадратных метров.

Еще до прибытия пожарного расчета самостоятельно вышли из здания 14 человек, еще 5 потребовалась помощь спасателей.

К тушению огня было привлечено 32 человека и 11 единиц спецтехники (от МЧС из них 10 сотрудников и 4 единицы).

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