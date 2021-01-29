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Тройная авария произошла на глубоком обходе Красноярска

Главная Происшествия
Красноярск
13:22 29 Января 2021
трасса, дтп, авария, снегопад, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Массовая авария произошла на глубоком обходе Красноярска. В ДТП попали шесть грузовых машин и одна легковая. Все произошло сегодня около 9 часов утра.

По данным ГИБДД, 51-летний водитель «Скания», объезжая небольшое ДТП по встречной полосе, допустил столкновение с другим автомобилем «Скания».

«Чуть позже столкнулись грузовики МАН и «Мерседес», к которым «добавился» и легковой «Хендэ» под управлением девушки. В салоне находились двое детей», - пояснили в ведомстве.

В такой тройной аварии обошлось без пострадавших.

 

фото: скриншот видео ГИБДД

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