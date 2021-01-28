В Богучанах у вертолета при посадке отвалился хвост

На севере Красноярского края, в поселке Богучаны сегодня произошел инцидент с пассажирским вертолетом Ми-8.

Лопасти воздушной машины задели здание местного аэропорта и в результате происшествия хвостовая часть вертолета оказалась полностью разрушена. Все произошло во время посадки после выполнения рейса Вознесенка - Богучаны.

В МЧС сообщили, что в происшествии никто не пострадал и спасатели задействованы не были. На борту находились 3 члена экипажа и 22 пассажира.

Однако известно, что в Западно-Сибирском управлении транспортной прокуратуры уже возбуждено уголовное по факту нарушения безопасности движения и эксплуатации транспорта.