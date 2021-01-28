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В Красноярске злоумышленницы под видом сотрудников медорганизаций обворовывали квартиры красноярцев

Главная Происшествия
Красноярск
15:24 28 Января 2021
мвд, пенсионеры, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске полиция ищет жертв двух злоумышленниц, которые обворовывали квартиры красноярцев, представляясь сотрудницами медицинских организаций. В основном женщины входили в доверие пожилым горожанам, часто знакомились с ними на улицах. Пенсионеры приводили их в свои квартиры, где те забирали имущество и деньги.

Известно о нескольких фактах мошенничества, полицейские уверены, что жертв обманщиц значительно больше.

«Тех, кому что-либо известно о данных женщинах, а также о потерпевших, полицейские просят обратиться по телефону 102 или в ближайший отдел полиции», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

В распоряжении полиции есть видео, на котором видно, как подозреваемые в обмане вместе со своей жертвой – пожилым мужчиной – поднимаются в лифте в его квартиру. Через некоторое время девушки возвращаются в лифт и пересчитывают деньги – пятитысячные купюры.

Фото: скриншот видео главного управления МВД России по Красноярскому краю

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