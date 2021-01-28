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Следственный комитет просит помощи жителей в розыске убийцы из Дивногорска

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Красноярск
12:10 28 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет не может найти причастных к жестокому убийству 32-летней женщины из Дивногорска. Силовики обратились к жителям с просьбой о помощи в поимке преступников. Всех, кто что-либо знает о случившемся и о тех, кто мог совершить убийство, просят сообщить в дежурную часть или в следственные органы по телефонам 8-902-943-66-20, 8(39144)3-43-27 или 8-999-314-02-15.

«Правоохранительными органами выполнен большой объем следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий, однако лицо, совершившее данное преступление до настоящего времени не установлено», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, что тело 32-летней женщины было обнаружено 10 января ночью у виадука между улицей Гидростроителей и проспектом Студенческий. Известно, что она работала в кафе официанткой и вечером возвращалась домой со смены. До дома не дошла несколько метров. Личные вещи убийца не взял.

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