В Красноярске задержали распространителя марихуаны

Полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину с поличным при попытке продажи марихуаны.

В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что силовая операция проводилась при поддержке отряда спецназа «Гром». Так, в машине 29-летнего задержанного была обнаружена марихуана общим весом 11,4 грамм, которую он приготовил для передачи из рук в руки.

«В ходе оперативных действий полицейские выяснили, что для выращивания наркозелья дилер оборудовал теплицу со встроенным кондиционером и вентиляцией для поддержания соответствующей температуры, нагревательными лампами, которая располагалась в арендованной квартире Советского района Красноярска. Из выращенной конопли злоумышленник изготавливал марихуану для продажи», - рассказали в краевой полиции.

Кроме того, в квартире злоумышленника были найдены изъяты химические удобрения, семена, упаковочные материалы, специальное оборудование для выращивания, 6 горшков с землей, в которых росла конопля общей массой 1,35 кг, а также пакет с марихуаной весом 89 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. За крупный размер наркотиков мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия злоумышленник помещен в следственный изолятор.