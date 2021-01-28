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В Красноярске задержали распространителя марихуаны

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Красноярск
11:30 28 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину с поличным при попытке продажи марихуаны.

В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что силовая операция проводилась при поддержке отряда спецназа «Гром». Так, в машине 29-летнего задержанного была обнаружена марихуана общим весом 11,4 грамм, которую он приготовил для передачи из рук в руки.  

«В ходе оперативных действий полицейские выяснили, что для выращивания наркозелья дилер оборудовал теплицу со встроенным кондиционером и вентиляцией для поддержания соответствующей температуры, нагревательными лампами, которая располагалась в арендованной квартире Советского района Красноярска. Из выращенной конопли злоумышленник изготавливал марихуану для продажи», - рассказали в краевой полиции. 

Кроме того, в квартире злоумышленника были найдены изъяты химические удобрения, семена, упаковочные материалы, специальное оборудование для выращивания, 6 горшков с землей, в которых росла конопля общей массой 1,35 кг, а также пакет с марихуаной весом 89 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. За крупный размер наркотиков мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия злоумышленник помещен в следственный изолятор.

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